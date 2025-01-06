Ameba¸ø¼°¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥¬ー¤Ç¤¢¤ë¼çÉØ¤Î¤ä¤­»Ò¤µ¤ó¡£Ì¼¤Î¤¦¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤´¤Ï¤ó¤ÎÃæ¤«¤é²ÌÊª¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢YouTube¤ò¸«¤¿¤¤¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¥À¥á¤À¤ÈÃí°Õ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¸«¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡£¤½¤Î¸åÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤ä¤­»Ò¤µ¤ó¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¤ä¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¸À¤¤¹ç¤¤¡×¡Ö»þ¤òÂÔ¤ÄºîÀï¡×ÆóËÜ¹ç¤ï¤»¤Æ¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ©Ameba