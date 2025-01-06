º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¢Á´ÉôÆþ¤ì¤¿¤é²¿Ì£¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÄ³¤¡Ê¤ª¤¦¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂô»³¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£Á´Éô»È¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤ÊÌ£¤Î¥«¥ì¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÀÄ³¤¡Ê¤ª¤¦¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï18¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥ß¥ó¤Ï¥·¡¼¥É¤È¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤¬2¸Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤Þ¤«¤Ë¤Ï3¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£²èÁü¤Î10¼ï