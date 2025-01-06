iOS 18.1¤äiPadOS 18.1¤Ç½éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿Apple¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖApple Intelligence¡×¤¬¡¢¿·µ¡Ç½Æ³Æþ¤ËÈ¼¤¤½é´ü¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î2ÇÜ¶á¤¯¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤òÀêÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Apple Intelligence now requires almost double the iPhone storage it needed before - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/01/03/apple-intelligence-now-requires-almost-double-iphone-storage/Apple Intelligence Now Takes Up Nearly Twice as Mu