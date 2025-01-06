35Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ³¤¤¤Æ¤­¤¿¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¡×¤ÎÌ¾¤¬¹ñÆâ¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§SUBARU¡Ë¥¹¥Ð¥ë¤¬¡¢2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥ì¥¬¥·¥£ ¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê°Ê²¼¡§¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¡Ö¥ì¥¬¥·¥£¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì¾»ÄÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼Ö¹¥¤­¤ÎÊý¤Ê¤é¤è¤¯ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë³Æ¼Ö¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÊ¬