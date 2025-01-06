¡Ú¥«ー¥É¥À¥¹ ¤Á¤¤¤«¤ï 2¤À¤ó¡Û 1·î²¼½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¼«ÈÎµ¡¡§200±ß ¥Ñ¥Ã¥¯¡§220±ß ¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡Ö¥«ー¥É¥À¥¹ ¤Á¤¤¤«¤ï 2¤À¤ó¡×¤ò1·î²¼½Ü¤è¤êÈÎÇä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï200±ß¤è¤ê¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥á/¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó