¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¤Î¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤Ï¡¢1·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö3Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤Î¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹Àï¤Çº£¥·ー¥º¥ó31»î¹çÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò¾þ¤ê¡¢¥Áー¥àºÇÂ¿¤Î30ÆÀÅÀ8¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¾¡Íø¡Ê119－102¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»563»î¹çÌÜ¤Î30ÆÀÅÀÄ¶¤¨¤òÃ£À®¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥çー¥À¥ó¡Ê¸µ¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤Û¤«¡¿562»î¹ç¡Ë¤òÈ´¤­¡¢NBAÎòÂå1°Ì