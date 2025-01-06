Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡Ö¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¤ÇFLOAT¡ª¶õ¤Î¾å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼±é½¬¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ßÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¡×¤ò³«ºÅ¡£TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ÈÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î½é¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)¤ÇFLOAT¡ª¶õ¤Î¾å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼±é½¬¡ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ßÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼(R)  ´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¡Á4·î8Æü(²Ð)¾ì½ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼Å·Ë¾¥Ç¥Ã¥­