【PS Store：ビッグウィンターセール】 開催期間：～1月17日まで（一部タイトルはセール期間が異なる） ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにおいて1月17日まで開催している「ビッグウィンターセール」のラインナップを更新した。 本セールでは、プレイステーション5/プレイステー