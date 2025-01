2025年1月7日から10日にかけて開催される世界最大級の家電見本市「CES 2025」に先駆けて、ロボット掃除機メーカーのRoborockからロボットアームを搭載したロボット掃除機「Roborock Saros Z70」が登場することが発表されました。Roborock debuts a robot vacuum with a robotic arm at CES - The Vergehttps://www.theverge.com/2025/1/5/24332998/roborock-saros-z70-robot-vacuum-omnigrip-armRoborock's Roomba competitor gets