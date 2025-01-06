上海振華重工が中国交通建設第二航務工程局有限公司（略称：中交二航局）のために建造した全長150メートルの打設作業船「二航長青」号の引き渡し式が5日、江蘇省啓東市で行われました。「二航長青」号は2024年1月18日に建造を開始した、全長130．5メートル、型幅40．8メートル、型深さ8．4メートルの、現時点では世界最大の打設作業船です。同船には、中国の国産技術で開発・製造された世界最大の推力5000トンの油圧シリンダーが採