テレビ朝日は6日、2025年年正月三が日の平均視聴率で、個人全体および世帯視聴率で2冠（ゴールデン、プライム）達成を発表した（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。個人のゴールデン帯（午後7時〜午後10時時）は9・1％で11年連続、プライム帯（午後7時〜午後11時）8・2％で17年連続でともに民放1位となった。世帯のゴールデン帯は13・6％で11年連続、プライム帯は12・5％で17年連続のともに民放1位となった。元日は恒例の「芸能人格