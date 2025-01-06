◆米男子プロゴルフツアーザ・セントリー最終日（５日、米ハワイ州カパルア・プランテーションＣ＝７５９６ヤード、パー７３）単独首位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）が１イーグル、７バーディー、１ボギーの６５で回り、米ツアー新記録となる通算３５アンダーで開幕戦初優勝を飾った。昨年８月のフェデックス・セントジュード選手権以来となるツアー１１勝目。優勝賞金３６０万ドル（約５億６０００万円）を獲得した。