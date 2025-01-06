『へっこ ぷっと たれた』よりこがようこ 構成・文／降矢なな 絵（童心社）お話を聞いた人こがようこ絵本作家、紙芝居脚本家、絵本コーディネーター、語り手。30年以上にわたり様々な場所でおはなしを届ける活動を続ける。幼児教室講師・保育士・自らの子育ての経験から、0･1･2歳児とその保護者に向け、子育て支援に長くかかわる。紙芝居『ころんこっつんこ』（童心社）で第57回五山賞受賞。絵本に「馬場のぼる へんてこあそび