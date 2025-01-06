劇場版『トリリオンゲーム』の公開（2月14日）を記念し、2023年7月期にTBS系で放送された目黒蓮（Snow Man）主演のドラマ『トリリオンゲーム』を「TVer」「TBS FREE」にて期間限定無料配信することが決定。さらに、佐野勇斗の連続ドラマ初出演作品『砂の塔〜知りすぎた隣人』や、昨年放送され大きな話題を呼んだ津田健次郎出演の『西園寺さんは家事をしない』など、劇場版出演キャストの過去ドラマも配信する。【画像】劇場版『