鍵谷陽平インタビュー全６回（１回目）2024年シーズンを最後に、プロ野球人生に区切りをつけ、新たな道へと歩み始めた鍵谷陽平氏。日本ハム、巨人でおもにリリーバーとして活躍し、通算420試合に登板。そんな鍵谷氏に引退を決断した理由、現役時代の思い出、そしてこれからの展望についてじっくり語ってもらった。2024年限りで現役を引退した鍵谷陽平氏photo by Ichikawa Mitsuharu(Hikaru Studio)【引退セレモニーを拒否&#8