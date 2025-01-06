ＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）は６日、昨年大みそかに生放送された同局の「第７５回紅白歌合戦」の舞台裏を特集した。進行を務める同局の鈴木奈穂子アナが司会を務めた「紅白」。番組では「鈴木アナに密着！紅白歌合戦の舞台裏」と題しリハーサルから本番でステージ裏の鈴木アナに密着した映像を放送した。映像では、司会を務めたタレントの有吉弘行、俳優の橋本環奈、伊藤沙莉との打ち合わせ、本番中の待
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