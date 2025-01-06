日本製鉄本社が入るビル前のロゴ＝東京都千代田区日本製鉄は6日、バイデン米大統領が命じた米鉄鋼大手USスチールの買収禁止措置に関して、「あす会見する」と明らかにした。同社幹部が記者団の取材に答えた。日鉄は買収計画を巡る対米外国投資委員会（CFIUS）の審査プロセスが適正でなかったとして提訴など対抗策の準備を進めており、会見で表明する可能性がある。幹部は、7日午前に記者会見する方向だとした上で「（それまで