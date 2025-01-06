日本製鉄本社が入るビル前のロゴ＝東京都千代田区日本製鉄は6日、バイデン米大統領が命じた米鉄鋼大手USスチールの買収禁止措置に関して、「あす会見する」と明らかにした。同社幹部が記者団の取材に答えた。日鉄は買収計画を巡る対米外国投資委員会（CFIUS）の審査プロセスが適正でなかったとして提訴など対抗策の準備を進めており、会見で表明する可能性がある。幹部は、7日午前に記者会見する方向だとした上で「（それまで
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Number_iへ不適切投稿 廃業宣言
- 2. 中居 1番深刻な影響出そうな仕事
- 3. 玉木氏の新スキャンダルを予言
- 4. 大河 初回から女性の全裸シーン
- 5. 宮迫 YouTube危機で「重大発表」
- 6. 大学生と不倫沼「相性良かった」
- 7. 飲み会で感じる疎外感 共感続々
- 8. Number_iへ中傷投稿 会社が謝罪
- 9. マンションで女児死亡 母も搬送
- 10. 堂本光一 港区女子8人と飲み会
- 1. 玉木氏の新スキャンダルを予言
- 2. 飲み会で感じる疎外感 共感続々
- 3. マンションで女児死亡 母も搬送
- 4. 妻に刺殺された夫 実は元首相SP
- 5. 東大に異変 中国人留学生だらけ
- 6. がん闘病の森永氏に驚きの事実
- 7. 母が子3人殺害か ママは悪くない
- 8. 身長も関係? 乳がん巡り驚き事実
- 9. 乳がん女性をわざわざ蘇生 愕然
- 10. 介護崩壊?「2025年問題」の実態
- 1. 味の素ではない…寿命縮める食品
- 2. 金貯まらない家の玄関にあるもの
- 3. ガッシュ作者 旭日旗疑惑に反論
- 4. 佳子さま 今年もまた攻めの年?
- 5. 娘を完璧に…妻が招いた大惨事
- 6. 石破内閣の地方創生「絶対失敗」
- 7. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
- 8. 50歳で出産の野田議員 苦労告白
- 9. 維新と国民民主のタッグマッチに期待 - 早川忠孝
- 10. 小室夫妻の生活 黒田夫妻との差
- 11. 1年ぶり帰省で実家大変貌に絶句
- 12. 第2の人生謳歌も…突然の終焉
- 13. 教育格差は絶対許さない 〜少人数学級推進
- 14. 1日で元がとれるサブスクが話題
- 15. 総理番記者が「石破構文」を徹底分析…国会答弁約22万語から見えた「3つの特徴」 今年の政権運営のポイントとは？
- 16. トランプとの首脳会談を控え麻生太郎に教えを請うた石破茂は、“夜の戦友”アーミテージと手を切れるのか
- 17. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
- 18. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
- 19. 中田 103万の壁引き上げ難しそう
- 20. 【新年度予算成立と連続選挙】石破総理が直面する“2つの山”年頭所感で重要政策は？
- 1. 韓国機事故 ズサンな実態続々
- 2. 謎の「暗黒彗星」新たに7個発見
- 3. USスチール買収に謎の中国企業名
- 4. タイのホテル火災 邦人死者2人に
- 5. 韓国機 事故直前映像に大量の鳥?
- 6. 年明けで韓国世論に大きな変化か
- 7. 「中国式の恐怖」出産押しつけ?
- 8. シリア公務員給与 400%引き上げ
- 9. 尹大統領側 150人を刑事告発へ
- 10. ハマス 人質の兵士の動画公開
- 1. 団塊ジュニアにさらなる試練か
- 2. 平均年収「460万円」は本当?
- 3. 日本郵便 委託業者に高額違約金
- 4. アイスの木のヘラ国内唯一の工場
- 5. 定年退職し帰宅→妻から衝撃告白
- 6. 65歳元エリート 週5バイトのワケ
- 7. 日本が今後「後進国」になるワケ
- 8. 節電 相性悪い暖房の組み合わせ
- 9. 中小企業 事業承継でトラブル増
- 10. Uberでビッグマック 割高なワケ
- 1. 予備校行ったら破産してた 嘆き
- 2. Facebookがメディア企業との連携を強化！その背景に見える動画マーケティングの最新トレンドとは？
- 3. カメラを向けた相手を顔認識で判別、Facebook情報を表示するAndroidアプリ「remembAR」
- 4. Metaがユーザーの反発を受けAIキャラクターアカウントを削除
- 5. コスパ最強 プチプチで寒さ防止
- 6. 「Ryzen 7 5800X3D」を試す - 比較対象はi9-12900KとR7 5800X、速度と電力に特徴
- 7. THE NORTH FACEが明日からセール
- 8. PC・タブレット・スマホなどを気軽に置くのにピッタリな、「AHUB」スマートウォールテーブル
- 9. Ryzen 7 5700XとRyzen 5 5500/5600を試す - 対Core i5や5800Xで絶妙な性能かも
- 10. セブン「神対応」マルチコピー機
- 11. スリングからダッフルへ瞬時に変形。最大36Lまで拡張する2wayバッグ「CACHE（キャッシュ）」
- 12. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
- 13. 1カ月の間毎日目玉焼き 結婚破棄
- 14. ホリエモンが「自殺しろ」と暴言を吐かれ「バカ発見」と反撃
- 15. SNSの知的水準 初期の2ch以下?
- 16. 「AppleはmacOSの既知のゼロデイ脆弱性を修正しないまま放置している」という指摘
- 17. Excelで必須な「日付」の入力の簡単＆便利ワザ 〜関数で日付入りの表も楽々
- 18. Apple Pay&おサイフケータイの差
- 19. ワイモバイルにて機種変更一括1万80円で購入した5Gスマホ「OPPO Reno5 A（eSIM）」が着弾！同梱品や初期設定を紹介【レビュー】
- 20. 【対談連載】華道家元池坊 次期家元／紫雲山頂法寺（六角堂）副住職／一般財団法人 池坊華道会 副理事長 池坊専好（上）
- 1. イチロー氏が野球界に次々苦言
- 2. ザギトワがコスプレ「可愛すぎ」
- 3. イチロー氏 申告敬遠に苦言
- 4. 吉田正尚 7月末までにレ軍退団か
- 5. バスケBリーグ 選手倒れ試合中止
- 6. 中日応援番組 源田部分全カット
- 7. 青学「婚約」の太田 自分大好き
- 8. 帝拳ジムの長野ハルさんが死去
- 9. 才木浩人 大谷の「音」に衝撃
- 10. 渋野日向子「身体がパンパンに」
- 1. Number_iへ不適切投稿 廃業宣言
- 2. 中居 1番深刻な影響出そうな仕事
- 3. 大河 初回から女性の全裸シーン
- 4. 宮迫 YouTube危機で「重大発表」
- 5. 「去年はどん底」安藤美姫に非難
- 6. 堂本光一 港区女子8人と飲み会
- 7. Number_iへ中傷投稿 会社が謝罪
- 8. 各局収録中止 中居引退も視野か
- 9. 40歳で彼シャツ? 皆藤愛子に賛否
- 10. 「徹子の部屋」ゲストNGの基準
- 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 2. 母が浮気「匂い」で気付いた娘
- 3. 子育て終わったら離婚 妻の本音
- 4. 浮気しない男性の「共通点」
- 5. 新幹線で「妊婦」と嘘 バレた訳
- 6. 5年間かけて不倫夫に最強の復讐
- 7. 離婚し出戻り 女性の切ない正月
- 8. 完全にレス 夫に触れられるの嫌
- 9. 4千円高い請求 指摘に店員逆ギレ
- 10. そっくりな育児風景 投稿に感動