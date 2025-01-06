FC町田ゼルビアは6日、FW藤尾翔太(23)と2025シーズンの契約を更新したと発表した。藤尾は昨年のJ1で31試合9得点を記録し、チームの躍進に貢献。夏にはパリオリンピックにも出場した。新シーズンが町田での3年目となる。