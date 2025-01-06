初の自著『年収300万円で心の大富豪』を出版したり、念願のFP1級・一種外務員資格試験に合格したりと快進撃が続くサバンナの八木真澄さん（@yagimasumi1974）。吉本興業の「営業出演本数ランキング」でも10位以内にランクインしており、話題性にも事欠かない存在だ。インタビュー前編では、著書を出版した経緯やFP1級・一種外務員試験合格後の展望について聞いた。後編では、営業についてうかがった。大ピンチの中で見つけた「