フィンランドのデザインハウス「Marimekko（マリメッコ）」のバッグシリーズ『Lunchbag』と『Vankka』に、日本限定の新作デザインが登場します。ラインが際立つウニッコデザインと、クラシックなウニッコデザインの2種類がそれぞれラインナップ。全国のマリメッコストア、各オンラインストアにて、2025年1月10日（金）より順次販売開始されます。「マリメッコ」日本限定！2種類の新作デザインのバッグを発売マリメッコの新作コレク