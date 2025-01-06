ソレイジア・ファーマ [東証Ｇ] が1月6日朝(08:50)に業績修正(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期の連結最終損益を従来予想の11.5億円の赤字→10.5億円の赤字(前の期は11.1億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益も従来予想の5.3億円の赤字→4.3億円の赤字(前年同期は6.7億円の赤字)に上方修正