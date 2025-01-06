あみやき亭 [東証Ｐ] が1月6日午前(09:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比38.4％増の19.8億円に拡大し、通期計画の28億円に対する進捗率は5年平均の66.1％を上回る70.7％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.8％減の8.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-1