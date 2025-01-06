6日夜、アメリカのブリンケン国務長官が来日します。外務省・米国務省によると、7日に政府関係者と日米の取り組みの強化などについて意見交換を行う予定で、同盟の重要性を再確認します。今月下旬にトランプ次期大統領の就任を控え、同盟国の結束強化を後押ししたバイデン大統領の実績を強調する狙いがあるという見方も出ています。（「グッド！モーニング」2025年1月6日放送分より）