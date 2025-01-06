茨城県鹿嶋市の沖合で、乗組員20人の漁船が転覆し、2人が死亡、3人が行方不明になっています。消防などによりますと、6日午前2時50分ごろ「漁船が転覆して、要救助者がいます」と別の船の関係者から119番通報がありました。転覆した漁船は、北茨城市の大津漁協所属「第八大濱丸」で日本人とインドネシア人合わせて20人が乗っていました。17人が救助され、そのうち3人が病院へ搬送されましたが日本人2人の死亡が確認されま