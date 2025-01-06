昨季、ドジャースにも所属したキャバン・ビジオ内野手（29）がロイヤルズとマイナー契約を結んだ。5日（日本時間6日）、球団が発表した。ビジオは2016年のMLBドラフト5巡目（全体162位）でブルージェイズから指名され、19年にブ軍でメジャーデビュー。同年100試合に出場し、打率・234、16本塁打、48打点でア・リーグ新人王投票で5位に入った。内外野守れるユーティリティとしてプレーも、その後は打撃が伸び悩み、昨年6月に