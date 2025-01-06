・ＮＹダウ４２７３２．１３（＋３３９．８６） 高値４２７８２．７６ 安値４２４３６．９２ ・Ｓ＆Ｐ５００５９４２．４７（＋７３．９２） ・ナスダック総合指数１９６２１．６７７（＋３４０．８８４） 出所：MINKABU PRESS