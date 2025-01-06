J1広島のU-19日本代表MF中島洋太朗獲得に関心と現地報道ドイツ2部の古豪FCケルンがサンフレッチェ広島のU-19日本代表MF中島洋太朗の獲得に乗り出しているようだ。現地メディアでは「広島最高のタレントとの契約を望んでいる」と伝えている。現在18歳の中島は元広島の中島浩司氏を父に持つ。17歳だった2023年9月にプロ契約を結び、2024年6月にJ1デビューを飾った。24年シーズンは12試合に出場。アンダー世代の日本代表でもプレ