メーガン妃（43）が、たった1日でインスタグラムのフォロワー100万人以上を獲得した。新たなハンドルネームで元日に同プラットフォームに復帰。セレブリティの友人らと料理をする姿を映したネットフリックスの新番組『ウィズ・ラブ，メーガン』のプロモーション映像などを投稿。新アカウントでの最初の投稿からわずか24時間で大台を突破した。 【写真】息子アーチー君を抱くメ