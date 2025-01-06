ブラジルサッカー国家代表チームの攻撃手出身のフッキ（ジヴァニウド・ヴィエイラ・ジ・ソウザ）が元妻の姪と再婚した。４日（現地時間）、英紙「ザ・サン」などによると、フッキは故郷のカンピナグランデでカミラ・アンジェロさんと結婚した。カミラさんはフッキの元妻であるイラン・アンジェロさんの姪だ。フッキは２００７年にイランさんと結婚し３人の子供をもうけたが、２０１９年に離婚した。フッキは離婚直後、カミラさんと