アメリカのバイデン大統領が日本製鉄によるUSスチールの買収を阻止する命令を出したことを受け、日本製鉄の今井社長は、提訴も「重要な選択肢の一つ」だと述べました。日本製鉄今井正社長「（提訴について）重要な選択肢の一つとして、そういったことも念頭に検討しているということなので、そんなに時間をかけずに公表含めて行動に移れると思いますので、よろしくお願いします」今井社長は「これまでの審査の経緯や最終的な