Suzanne McGee[２日 ロイター] - 米国の上場投資信託（ＥＴＦ）は、２０２４年の資金流入額が１兆１０００億ドルと過去最高を記録し、２３年の５９７０億ドルから２倍近くに膨らんだ。２４年の大規模な資金流入をもたらしたのは（１）米株式の強気相場（２）暗号資産やオプション関連の新商品登場（３）ミューチュアルファンドよりコストが低く、流動性のあるＥＴＦへの投資家の人気の高まり――といった要因だ。今年の流入額