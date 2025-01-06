大谷翔平が“呼び込んだ”韓国の逸材…ド軍に加入で「韓国人観光客増えるかも」ドジャースはKBO（韓国プロ野球）キウムからポスティングシステムを利用した金慧成（キム・ヘソン）内野手を3年1250万ドル（約19億6600万円）で獲得した。米記者が注目しているのは「韓国市場の拡大」。昨オフに大谷翔平投手が加入した際にも“副収入”に熱視線が送られたが、今回も似たケースである。米メディア「スポーツ・ビジネス・ジャーナル