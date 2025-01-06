＜朝鮮日報＞法が崩壊した自ら権威失墜させた大統領・国会・司法＜東亜日報＞尹大統領の拘束令状きょう期限…公捜処は再執行を検討＜中央日報＞尹大統領の拘束令状きょうデッドライン…公捜処再執行巡り苦心＜ハンギョレ＞最後まで「内乱護衛」するという大統領警護処＜京郷新聞＞きょう令状の期限満了…公捜処尹氏拘束に再び乗り出す可能性も＜毎日経済＞トランプ・インフレ・ＡＩ世界を襲った３大爆風＜韓国経済＞Ａ