西武の球団公式パフォーマンスチーム「bluelegends」が単独公演を行った西武の球団公式パフォーマンスチーム「bluelegends」が5日、単独公演『えるぱ！』で躍動感あふれるダンスを披露した。会場は熱気に包まれ、今季限りで卒業する10人のラストパフォーマンスを見届けた。今季リーダーを務めたAyano、サブリーダーのEmiru、さらにはIori、Mami、Masaki、Misato、Natsumi、Oto、Yumari、Yumenaの10人が卒業することが決まって