フジテレビのAVOD(広告付き無料配信)が、2024年の年間(1月1日〜12月31日)で10億5155万再生(前年比119％)を記録し、民放初の10億再生を突破した。(上段左から)『海のはじまり』『わたしの宝物』『君が心をくれたから』(中段左から)『踊る大捜査線』『FNS27時間テレビ』『酒のツマミになる話』(下段左から)『トークィーンズ』『FNS歌謡祭』『突然ですが占ってもいいですか？』バラエティでは、『FNS27時間テレビ』が昨年初めて見