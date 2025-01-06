日本テレビ系ドキュメントバラエティ特番『はじめてのおつかい新春!小さな大冒険SP 2025』が、きょう6日(19:00〜)に放送。高橋ユウが4歳の息子をおつかいに送り出す。高橋ユウの息子・禅清くん“神々が集う大いなる社”と呼ばれる出雲大社での兄妹のおつかいから始まる今回。オープニングから、MCの所ジョージと森口博子は「いい映像から入りましたね〜!」「グッときましたね」と感想を語る。ゲストのいとうあさこが「50歳過ぎて