巨人のドラフト４位・石田充冴（じゅうざ）投手（１８）＝北星学園大付＝がこのほど、スポーツ報知の新春インタビューに応じ、ルーキーイヤーのテーマに「化」を設定した。無限の可能性を秘めた１９２センチ右腕は、年末年始も無休でトレーニング。雪の少ない帯広でのミニキャンプも敢行し、万全の状態でプロ野球生活をスタートさせる。（取材・構成＝島山知房）＊＊＊＊―いよいよ新人合同自主トレが始まる。「ワクワク