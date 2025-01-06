日本初進出の「1 Hotel Tokyo」は自然を取り入れたデザインが特徴だ（写真：森トラスト）金利上昇基調を受け、不動産は事業会社が戦略的に価値を上げようとする「バリューアッド」という考え方が軸に。一方で、マンションについては「居住価値×資産性」で選別する時代に突入している。『週刊東洋経済』1月11日号の特集は「不動産＆マンション新次元」だ。2025年の年頭に押さえておきたい、最新のオフィス、ホテル、物流施設、デー