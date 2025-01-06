◆サッカー ◇全日本高校女子選手権 第４日▽準々決勝藤枝順心４−０佐久長聖（５日、兵庫・三木総合防災公園陸上競技場ほか）準々決勝が行われ、史上初の３連覇を目指す藤枝順心（静岡?）は佐久長聖（長野）に４―０で完勝して６大会連続の４強入りを決めた。前半１３分、ＦＷ藤原凛音（３年）＝ＷＥリーグ・新潟内定＝の４戦連発で先制。後半７分にはＦＷ弦間結月（３年）も４試合連続ゴールをマークし、ＭＦ植本愛実主将