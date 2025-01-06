フジテレビでは来年1月6日午後7時から、冬ドラマ出演者が集結する大型バラエティー特番『THE BET』第2弾を放送する。【番組カット】大地真央ら豪華キャストが集結！MCを務めるのは、前回に続き川島明（麒麟）と池田美優。月9ドラマ『119エマージェンシーコール』の清野菜名、瀬戸康史、一ノ瀬颯をはじめ、月10ドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』から板垣李光人、中島裕翔、門脇麦、火9ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜