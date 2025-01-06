乃木坂46の与田祐希（24）が5日、自身の公式ブログで、2月22日と23日に、地元福岡のみずほPayPayドーム福岡で開催される卒業コンサートをもって、グループから卒業すると発表した。16年9月加入の3期生。「何があっても5年は絶対に続けるという覚悟で加入して、今年で9年目になりました。こんなに長く物事が続いたのは私史上初めてです！」と表現。ファンやメンバー、スタッフらに感謝を伝えた。「今ではこの場所が一番居心地が良く