「全国高校ラグビー・準決勝、東海大大阪仰星２９−２６常翔学園」（５日、花園ラグビー場）準決勝２試合を行い、前回優勝の桐蔭学園（神奈川）は国学院栃木（栃木）に２５−１４で逆転勝ち。東海大大阪仰星（大阪第２）は常翔学園（大阪第３）を２９−２６で振り切った。過去４度優勝の桐蔭学園は第９９、１００回大会以来の２連覇が懸かる。東海大大阪仰星は３大会ぶり７度目の頂点を目指す。決勝は７日午後２時から行われる