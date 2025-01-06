阪神のドラフト2位・今朝丸裕喜投手（18＝報徳学園）が、マネジメント契約を結ぶことが5日、分かった。高卒新人が入団1年目に契約するのは異例。中学時代に所属した関メディベースボール学院のサポートを受ける。マネジメント契約は芸能活動とリンクして考えられがちだが、24年選抜準優勝右腕の場合、「トークショーやテレビに出ることが目的ではない」と関係者は語る。プロ野球選手は個人事業主。サラリーマンなら会社が処理