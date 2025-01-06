乃木坂４６の与田祐希（２４）が５日、グループから卒業することを公式ブログで発表した。２月２２、２３日の地元のみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で開催されるコンサートをもって卒業する。新年のあいさつと正月の様子を伝えると「２月２２、２３日みずほＰａｙＰａｙドーム福岡での卒業コンサートをもちまして乃木坂４６を卒業します！」と電撃発表。「これ以上先延ばしにすると、私は甘えてしまう」と決断した理由を明かし、