阪神の石井大智投手（２７）が５日、秋田市の秋田拠点センターアルヴェで、パブリックビューイングイベントに参加した。ヤクルトの石川、石山とバスケットボールＢリーグ「秋田ノーザンハピネッツ」のアウェー戦を観戦。現役最年長左腕から長寿の極意を学んだ。昨季はキャリアハイの５６試合に登板。フル回転の活躍を、石川から「褒めていただきました」と喜ぶ一方で、「何年も続けて活躍し続けることの大切さも教わりました」