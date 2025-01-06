《中京競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽9R…カナオールウェイズ（発走直後につまずき落馬）【過怠金】▽11R…柴田裕1万円（直線内斜行）キング5万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…鮫島駿、岩田望（調整ルームへの入室が遅れた）▽2R…幸（直線外斜行）▽3R…高杉（直線外斜行）▽6R…三浦（発走後まもなく内斜行）▽8R…加藤（4角手前で外斜行、ムチの使用法）