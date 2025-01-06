ロッテの鈴木が千葉市消防局の火災予防運動ポスターに起用されることが決まった。春の火災予防運動（3月1〜7日）前に千葉市内約2500カ所に掲示され、ロッテ選手の起用は5年連続。キャッチコピーは「火の元チェックでシャットアウト！目指せ火災ゼロ」。昨季51試合で2勝2敗、5セーブ27ホールド、防御率0・73と、ピンチでは火消し役を担った左腕は「25年も相手打線をシャットアウトしてゼロを重ねられるように。2年連続で50