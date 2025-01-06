西武・西口文也監督（５２）が５日、今季高卒４年目を迎える同期トリオの台頭に期待した。「羽田とか、菅井、同年代の黒田。この３人が出てくれば、非常にチームとしても活性化してくるんじゃないかなと思います」菅井はプロ３年目の昨季、６月に支配下登録を果たすと７月１５日のオリックス戦（ベルーナＤ）で初勝利を挙げ、ＮＰＢアワーズではファーム優秀選手賞に輝いた有望株。黒田は１軍登板こそまだないものの、１２月