2025年1月開業の大阪メトロ中央線夢洲駅（撮影：伊原薫）2025年は、イギリスで蒸気機関車を使用した実用的な鉄道が開業してから200年。世界の鉄道にとって大きな節目といえる年だ。日本ではこの数年各地で続いた新幹線延伸のような「大物」の新路線開業はないものの、今年開催の大阪・関西万博会場へのアクセスとなる地下鉄、そして距離は短いものの、近年注目を集める路面電車の新時代を感じさせる新ルートが開業する。また、2025
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