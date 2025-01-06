大阪・関西万博協賛、立川競輪開設73周年記念G3「鳳凰賞典レース」（優勝賞金522万円）は3日目を迎え、準決勝が行われる。12Rは菊池岳仁目標の平原康多が中心になる。ライン構成は菊池―平原―高橋の関東勢、三谷―中井の近畿勢、山口に中川、野口に竹内の4分戦になる。積極的に出るのは菊池か野口だが、菊池が3車を生かして主導権とみた。その展開なら平原が番手の仕事をこなして抜け出す。山口は仕掛け次第で逆転があり＜3＞